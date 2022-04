Sigarette elettroniche provocano «avvelenamento, ustioni e convulsioni». Lo studio choc: dovrebbero essere proibite

Sigarette elettroniche, quanto fanno male? La vendita e la promozione di sigarette elettroniche dovrebbero essere proibite dai governi, sostiene il Consiglio australiano su fumo e salute, in seguito all'analisi più comprensiva finora realizzata sui danni del vaping. La raccomandazione si basa sulla ricerca condotta dal Centro di Epidemiologia e Salute della Popolazione dell'Università Nazionale Australiana, che presenta prove conclusive secondo cui le e-sigarette causano avvelenamento, lesioni, ustioni, tossicità immediata attraverso l'inalazione e anche convulsioni. L'uso inoltre porta alla dipendenza.

Professor Emily Banks at Australian National University says there is an increased risk of nicotine addiction with the use of e-cigarettes.https://t.co/UDtEbcrIz6

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) April 7, 2022