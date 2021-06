Un team di scienziati ha sviluppato un "sensore Covid" in grado di rilevare se qualcuno in una stanza è stato infettato dal virus in soli 15 minuti. La nuova tecnologia potrebbe fornire un modo semplice e volce per sottoporre a screening un gran numero di persone in spazi grandi, come cabine di aerei, case di cura, aule e uffici. Il dispositivo, creato dalla società RoboScientific con sede nel Cambridgeshire, utilizza sensori in grado di rilevare un odore distinto che deriva da cambiamenti chimici sulla pelle o nel respiro delle persone infette da Covid.

Il virus provoca un cambiamento nei composti organici volatili (VOC) che compongono l'odore corporeo, generando un'"impronta digitale" che non può essere rilevata dall'uomo ma può essere rilevata dal dispositivo quando assorbe l'odore. Il dispositivo, che può essere montato a parete o a soffitto, è programmato per inviare automaticamente i risultati positivi alla persona designata tramite Sms o e-mail.

Sebbene nelle sue fasi iniziali, la ricerca della London School of Hygiene & Tropical Medicine e della Durham University mostra che il dispositivo ha un tasso di precisione compreso tra il 98 e il 100%. Ciò significherebbe che sono molto più accurati dei test a flusso laterale e altrettanto accurati dei test PCR. I dispositivi costano circa 5.000 euro e, sebbene non economici, potrebbero ridurre la necessità di frequenti PCR e test di flusso laterale su larga scala.

Il professor James Logan, capo del Dipartimento di controllo, che ha guidato lo studio, ha dichiarato: «Questi risultati sono davvero promettenti e dimostrano il potenziale per l'utilizzo di questa tecnologia come test rapido e non invasivo con incredibile precisione: sono necessari ulteriori test per confermare se questi risultati possono essere replicati ovunque. Se questi dispositivi venissero sviluppati con successo per l'uso in luoghi pubblici, potrebbero essere facilmente ampliabili».

Lo studio ha utilizzato campioni di odore corporeo provenienti da calzini indossati e donati al team da 54 individui: 27 individui positivi al Covid-19 che erano asintomatici o con sintomi lievi e 27 individui non infetti. In un periodo di due giorni, i sensori hanno raggiunto tassi di precisione del 100%. RoboScientific sta esplorando il potenziale di due tipi di dispositivi per consentire lo screening del Covid-19 completamente automatizzato: un dispositivo palmare portatile e un dispositivo basato sulla stanza.

Il dispositivo portatile potrebbe rilevare se una persona è positiva al Covid-19 dal suo odore corporeo. Se utilizzati in spazi pubblici, gli esperti ritengono che questi dispositivi potrebbero sostituire la PCR e il test del flusso laterale come uno strumento più veloce e meno invasivo per informare qualcuno se sono infetti e devono autoisolarsi.

Il dispositivo basato sulla stanza - il primo del suo genere - potrebbe essere utilizzato per schermare aree come aule nelle scuole o cabine di aerei per rilevare se un individuo infetto è nella stanza stessa. Se viene rilevato il Covid, tutti i presenti nella stanza dovrebbero essere testati individualmente per determinare chi è stato infettato.