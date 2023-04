Torna "Secondo Tempo", lo spettacolo di Italy Bares per raccogliere fondi contro Hiv e Aids: sul palco anche Giampiero Ingrassia

Torna per la quarta edizione Italy Bares, con un nuovo spettacolo dal titolo "Secondo Tempo" in scena l’11 maggio al Teatro Repower di Assago (Milano) per sostenere Anlaids Lombardia ETS nel doppio ruolo di sostenitore e beneficiario, con la finalità di raccogliere fondi per combattere HIV, AIDS e sensibilizzare il pubblico per una cultura della prevenzione contro ogni forma di stigmatizzazione.

Per il secondo anno consecutivo sul palco di Italy Bares salirà Malika Ayane, che ha voluto dare il suo sostegno ancora una volta a un’iniziativa in cui crede molto. Sarà la prima volta, invece, per Giampiero Ingrassia, che ha accolto con entusiasmo l’invito del direttore artistico ad abbracciare la causa.

L'attore romano Giampiero Ingrassia

Italy Bares è un evento che dal 2019, grazie all’intuizione e alla Direzione Artistica di Giorgio Camandona, è sbarcato in Italia riuscendo a raccogliere intorno a questo progetto una vera e propria community, cresciuta di anno in anno, grazie al sostegno di artisti, professionisti del settore e istituzioni e alla collaborazione tra Anlaids Lombardia ETS, Compagnia della Rancia e con il supporto di Stage Entertainment. La regia è di Mauro Simone, la regia associata di Alfonso Lambo e le musiche originali di Antonio Torella che curerà anche la direzione musicale con Elena Nieri.

Il tema affrontato nel nuovo spettacolo, scritto da Elisabetta Tulli e Guglielmo Scilla, è quello dello sport e in particolare del calcio.

Uno sport di squadra come il calcio, infatti, oltre a sottolineare l'importanza dell'attività sportiva come prevenzione per moltissime patologie, promuovendo uno stile di vita sano, diventa fondamentale per la tematica di inclusione e condivisione propria di Italy Bares, contro i pregiudizi e i tabù che spesso purtroppo ancora oggi sopravvivono all’interno di questo ambiente.

Nino è un giovane intelligente e ambizioso, che sta facendo del calcio la sua professione e si sente invulnerabile. Le sue giornate trascorrono tra allenamenti, vita notturna e frequenti cambi di partner. Una vita molto diversa da quella di Leo, suo compagno di squadra, che non perde occasione per sottolineare la poca affidabilità di Nino.

Dopo una serie di febbri improvvise, Nino è costretto a sottoporsi ad accertamenti e scopre di essere sieropositivo. La notizia diventa virale e ne distrugge vita privata e carriera. Nino si chiude in se stesso fino quasi a desiderare di non esserci più. Grazie all’aiuto della mamma e di Leonardo, con grande coraggio, riesce a risollevarsi e affidare proprio ai social la sua consapevole rinascita.

Nino, con determinazione, costruisce così il proprio “secondo tempo”: i social che lo avevano distrutto, odiato e fatto sentire “sbagliato” diventano il canale di comunicazione più importante per riappropriarsi della libertà di raccontare la propria storia e quella di un virus che negli anni è cambiato.

Per Secondo Tempo si riuniranno otto importanti coreografi: Anna Rita Larghi, Thomas Signorelli, Gillian Bruce, Luca Magnoni, Simone Rossari, Damiano Artale, Samuele Barbetta con la sua compagnia De Anima e Giulian Minaudo oltre a 100 fra migliori performer del panorama artistico italiano; il cast di attori è composto da: Antonio Catalano, nel ruolo di Nino il protagonista, Giampiero Ingrassia, l’allenatore, Elisabetta Tulli, la mamma di Nino, Marco Stabile, compagno di squadra di Nino, Lucia Blanco, la ragazza, Claudio Zanelli, il tifoso, Luca Giacomelli Ferrarini, un paziente, Felice Casciano, il medico, e Chiara Bonfrisco, la mascotte.

Italy Bares si ispira a Broadway Bares, progetto americano del regista e coreografo Jerry Mitchell, che nel 1992 ha dato vita a questo charity show in risposta alla crisi provocata da HIV e AIDS e diventato poi un appuntamento annuale per star e performer internazionali uniti in favore della stessa causa.

Di HIV, di AIDS, di infezioni sessualmente trasmissibili e di nuove infezioni è necessario continuare a parlare, per diffondere una cultura della prevenzione, in tanti luoghi e in tutti i modi possibili. Anche per questo parlarne a teatro, grazie a Italy Bares è così importante, per combattere insieme paura, stigma, pregiudizio e solitudine.

Tutte le attività social che ruotano intorno al progetto Italy Bares sono coordinate da TheDigitalisti in collaborazione con MBRO Digital.