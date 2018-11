"Cuore domani", al via bandi per prime 5 borse di studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 100 mila euro di fondi, per finanziare la ricerca scientifica, raccolti con la campagna di sms solidale 45587. E al via, entro gennaio, la pubblicazione dei bandi per le prime 5 (di 10) borse di studio da assegnare a giovani ricercatori cardiochirurghi, del valore di 15 mila euro ciascuna, suddivise in due filoni: sviluppo, in Italia o all’estero, di ricerche innovative sui meccanismi molecolari alla base della patologia coronarica, valvolare o aortica; approfondimento di tecniche scientifiche che permettano l’utilizzo del trattamento transcatetere, senza tagli chirurgici, allo scopo di ridurre al minimo l’invasività dell’intervento. Cuore domani, la Fondazione onlus - costituita lo scorso anno - di diretta emanazione della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca (SICCH), attraverso l’attività di fundraising messa in campo a settembre centra così il suo primo obiettivo.«Ringrazio uno ad uno i donatori che ci hanno sostenuto in maniera convinta nella nostra campagna solidale, permettendoci di raggiungere un risultato davvero importante, che ci riempie di soddisfazione e che ci proietta, al contempo, verso nuove iniziative a favore della ricerca sulle malattie cardiovascolari». È quanto sottolinea Alessandro Parolari, presidente della Fondazione, che durante i lavori del Congresso della SICCH - in programma a Roma, presso l’Hotel Ergife, fino a domenica – traccerà un bilancio più che positivo dinanzi ai colleghi, chiamati a eleggere il nuovo presidente e a individuare nuove sfide professionali per la categoria. «Le malattie cardiovascolari – ricorda Parolari - sono la causa di morte più frequente, colpiscono prevalentemente gli anziani e sono inevitabilmente destinate ad aumentare nel tempo. Un trend che può essere invertito grazie alla ricerca scientifica, insieme all’abnegazione dei cardiochirurghi italiani che, da più di 50 anni, sono in prima linea nel combattere e curare queste patologie».Una battaglia a favore della ricerca scientifica che Cuore domani intende combattere anche in futuro (entro il prossimo anno saranno avviati i bandi per le restanti 5 borse di studio, a inizio gennaio sarà riattivato in maniera continuativa il numero di sms solidale - stavolta si tratterà del 45537 - e si punterà alla raccolta fondi attraverso il 5 per mille). Un impegno portato avanti insieme a migliaia di cittadini e diversi sostenitori e testimonial del mondo della cultura e dello spettacolo, disposti a “metterci il cuore”. «Mi fa piacere segnalare la nostra ultima new entry, Giovanni Usai, giovane cantautore bolognese che ha dedicato alla Fondazione il suo nuovo singolo, “Cuori di domani”, in vendita sui principali canali musicali digitali e nei music store, i cui proventi – rimarca infine Parolari - saranno devoluti proprio all’azione solidale dei cardiochirurghi italiani».