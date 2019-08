Avere un partner riduce la percezione del dolore: lo studio sui benefici della vita di coppia

Avere il partner può avere un effetto analgesico. Non un amico qualsiasi, ma proprio il compagno di vita. Secondo una ricerca dell'Università delle Isole Baleari e dell'Umit, l'Università di scienze della salute di Hall in Tirol, in Austria, avere un sostegno sociale (anche senza un contatto verbale o fisico nel particolare momento in cui si sperimenta la sofferenza) può comunque ridurre la percezione del dolore.

I ricercatori hanno valutato la sensibilità al dolore da pressione di 48 coppie, con ciascun partecipante che è stato testato sia da solo sia in presenza del proprio partner. Gli studiosi spagnoli e austriaci hanno poi somministrato loro un questionario per cercare di capire quale fosse stata la loro percezione del dolore. In presenza dei loro partner, uomini e donne hanno mostrato soglie di tolleranza del dolore più elevate. L'empatia del partner è stata positivamente associata alla tolleranza al dolore ed è stata inversamente associata alla stessa esperienza dolorosa. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Scandinavian Journal of Pain.

Ultimo aggiornamento: 15:53

