Pronto il cuore bionico: è fatto di tessuti biologici per testare le valvole cardiache

E' pronto il primo cuore bionico: fatto dei tessuti utilizzati per i robot soffici e da tessuti biologici, aiuterà a sperimentare in sicurezza valvole cardiache artificiali e altri dispositivi medici. Descritto sulla rivista Science Robotics, è stato realizzato dal gruppo del Massachusetts Institute of Technology (Mit) coordinato da Ellen Roche, in colaborazione con l’Università americana di Harvard, l’Università tecnologica Nanyang di Singapore e l'irlandese Royal College of Surgeons. Il dispositivo è un mix di tessuto cardiaco e di un sistema robotico di pompaggio: di qui il nome

cuore biorobotico ibrido

Si tratta, di

una matrice sintetica di robot soffici - dicono i ricercatori - che può essere avvolta attorno a un ventricolo e gonfiarsi

per agire da pompa come farebbe un muscolo cardiaco. Il tessuto robotico che si avvolge intorno alla valvola cardiaca simulando il movimento del muscolo cardiaco.

Abbiamo cominciato dal ventricolo sinistro - ha precisato Roche - perché è il più difficile da riprodurre, a causa delle pressioni più elevate alle quali opera. L’obiettivo di queste ricerche sul cuore bionico - ha concluso - è permettere in futuro di testare e sviluppare più rapidamente, e a costi più ridotti, i dispositivi cardiaci, simulando ciò che accade naturalmente nel cuore umano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”.».