Procida, obiettivo covid free: iniziate le vaccinazioni di massa sull'isola

Procida punta diventare la prima isola Covid free: oggi è iniziata la campagna vaccinale di massa per la Capitale della Cultura 2022 con l'obiettivo di salvare la stagione turistica. Saranno vaccinati gli over 50, mentre domani toccherà alla fascia di età compresa tra 40 e 49 anni, infine sabato sarà il turno dei ventenni. Procida conta, sulla carta, poco più di 10mila abitanti anche se quelli che vi abitano effettivamente sono assai meno.

PROCIDA È LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022:

— Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) January 18, 2021

Le vaccinazioni vengono effettuate al Municipio dove sono state sospese tutte le attività di ufficio. L 'Asl Napoli 2Nord conta di somministrare il vaccino a tutti gli isolani entro il weekend, il sindaco Dino Ambrosino ha parlato della campagna di vaccinazione di massa in questi termini: «Le operazioni stanno proseguendo fluide, con un'ottima partecipazione della popolazione».

— Dino Ambrosino su Martedì 27 aprile 2021

A preoccupare è la possibile presenza di una variante in una scuola sull'isola dopo una segnalazione nei giorni scorsi, ma è immediata scattata la quarantena per studenti e docenti della classe mentre gli altri saranno in presenza.

In miglioamento la situazione contagi nel resto della Campania: sono infatti 1.844 i nuovi casi su 23.004 tamponi molecolari esaminati e il tasso d'incidenza è all'8,01% contro il 9,17 di ieri, sono state inoculate trentamila le dosi nelle ultime 24 ore. In serata il responso dell'Azienda Ospedaliera dei Colli ha escluso la presenza della variante indiana che si temeva fosse arrivata a Napoli.

#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

(28 aprile 2021) — Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) April 28, 2021

