Londra, polveri sottili nella metro: «Possono depositarsi nel sangue». Lo studio dell'Università di Cambridge

L'aria nei tunnel della metro di Londra potrebbe risulatare estremamente inquinata. I ricercatori dell'Università di Cambridge hanno condotto un importante studio sui livelli di inquinamento nei tunnel dell'Underground londinese. Gli scienziati hanno raccolto dei campioni di polveri sottili ricavate dai binari e dalle cabine dei macchinisti, e quello che hanno scoperto potrebbe allertare i livelli intorno alla salute dei pendolari.

I risultati dello studio

Le analisi dunque hanno rivelato alti livelli di un tipo di ossido di ferro chiamato maghemite. Gli accademici non sono ancora giunti alla conclusione se questo dato possa rappresentare un rischio diretto per la salute. Le conclusioni dello studio dicono che la presenza di questo tipo di particelle resiste per molto tempo nell'aria dei tunnel a causa della scarsa ventilazione, in particolare sui binari.

I campioni sono stati raccolti nel 2019 e nel 2021 da stazioni tra cui Oxford Circus, King's Cross St Pancras e Paddington. Il professor Richard Harrison, capo del team di ricerca che ha condotto lo studio, pubblicato anche sulla rivista "Scientific Reports", in merito alla scoperta ha commentato: «Abbiamo analizzato queste particelle abbastanza piccole da essere inalate ed entrare direttamente nel flusso sanguigno. Il tipico monitoraggio dell'inquinamento non fornisce una buona immagine di questi elementi microscopici».

Lilli Matson, responsabile della sicurezza del trasporto pubblico londinese dopo la pubblicazione dello studio ha rilasciato tale dichiarazione: «Lavoriamo da molti anni per migliorare la qualità dell'aria sulla metropolitana e continueremo a farlo. Il nostro monitoraggio ha dimostrato che i livelli di polvere nella metropolitana rimangono ben al di sotto dei limiti fissati dall'Health and Safety Executive, ma stiamo andando oltre e abbiamo sviluppato una serie di regimi di pulizia dell'aria. Ciò include l'uso di aspirapolveri industriali».

La metropolitana di Londra, la rete più antica al mondo, trasporta ogni giorno cinque milioni di passeggeri e numerosi studi avevano evidenziato nel tempo livelli di inquinamento atmosferico, composto da minuscole particelle ricche di ferro generato in particolare dall'attrito delle ruote sulle rotaie, molto superiore ai limiti definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

