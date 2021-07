Covid, gli effetti sui polmoni in chi è vaccinato e chi no: il confronto

Giovedì 22 Luglio 2021, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 14:50

Due lastre a confronto. E la prova che i vaccini funzionano. A fotografare gli effetti del Covid nei polmoni su chi è vaccinato e chi no è il dottor Faheem Younus, specialista in malattie infettive a Bel Air, nel Maryland, e affiliato a diversi ospedali della zona, tra cui l' Università del Maryland Upper Chesapeake Medical Center e l'Harford Memorial Hospital dell'Università del Maryland. Nel tweet sul suo account ha caricato due radiografie: in una si vedono i polmoni di una persona che è stata contagiata con il Covid, ma era stata vaccinata; nell'altra quelli di un individuo che, invece, aveva scelto di non vaccinarsi. Nell'immagine di destra si vedono delle opacità che rappresentano delle lesioni polmonari.

Yes. You can get COVID after vaccination but it’s typically mild disease With Without

Vaccination Vaccination pic.twitter.com/GIcb5mJQz9 — Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) July 18, 2021

Gli effetti sui polmoni

Entrambe le lastre si riferiscono a pazienti negli Stati Uniti. Sono passati sette mesi dall'inizio della campagna vaccinale in America, dove sono stati somministrati tre tipi di vaccini: Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson. Che, però, è stato poi sospeso per i rari casi di trombosi accaduti in alcune persone. Ma i farmaci anti-Covid non stanno fermando l'avanzare della variante Delta. «Oltre l'80% dei nuovi casi di coronavirus appartengono al nuovo ceppo del coronavirus», ha indicato il virologo Antony Fauci. In grado di diffondersi molto velocemente e far anche salire il numero medio di morti giornaliere: che sono 239, con un aumento del 48% rispetto alla settimana precedente.