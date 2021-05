Pfizer rassicura: «Contro le varianti non è necessaria una nuova formula del vaccino»

Vaccini, buone notizie. «Non ci sono indicazioni» che una nuova formula del vaccino Pfizer/BioNTech sia necessaria contro le varianti. Lo fa sapere la stessa azienda in un comunicato. La società poi precisa che si sta comunque sviluppando «una strategia globale per affrontare queste varianti se necessario in futuro».

Nel frattempo, la stessa Biontech ha chiuso il primo trimestre con 2,08 miliardi di euro di ricavi per effetto della vendita dei vaccini sviluppati con Pfizer.

Lo si legge in una nota in cui viene indicato che nel primo trimestre del 2020 i ricavi erano stati pari a 27,7 milioni di euro. Proporzionale la crescita dell'utile netto, salito a 1,12 miliardi a fronte di una perdita netta di 53,4 milioni nel 2020.

