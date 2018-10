Pastelli a colori cancerogeni, studio tedesco: ecco le marche a rischio

Pastelli tossici per i bambini e tra i genitori scatta l'allerta. Già qualche tempo fa erano stati segnalati dei colori pericolosi per i bimbi, ma ora una rivista specializzata rivolta ai consumatori tedeschi è tornata sul tema e ha indicato diversi colori che non sarebbero indicati per l'utilizzo dei bambini.



Su 15 marche messe sul banco di prova, la metà è risultata essere composta dache potrebbero essere ingerite dai più piccoli con conseguenze, anche gravi, per la loro salute. Tra i componenti più pericolosi, considerati addirittura cancerogeni ci sono le ammine aromatiche e gli Idrocarburi policiclici aromatici. Quelli che secondo la rivista rispettano ogni regola sono Real, Bic, Binney & Smith, Eagle Kreativ e Staedtler. A metà classifica, considerabili come marchi soddisfacenti, si trovano Herlitz, Lyra ed Eberhard Faber. I marchi che invece hanno un semaforo rosso, sono purtroppo anche quelli più acquistati, come: Ses, Tedi, Faber-Castell, Lamy, Fila, Pelikan e Stabilo.

Queste sostanze sono considerate accettabili entro certi limiti secondo l'Unione Europea, ma restano comunque rischiose e potrebbero anche minime quantità, assunte in qualche modo ogni giorno, causare dei problemi. I bambini tendono a mordicchiare le matite e sporcarsi le mani con i colori, questo li espone a degli agenti pericolosi. A tal riguardo il direttore del Centro di Ricerca di Tossicologia della Technischen Universität di Dortmund ha affermato: «Le quantità di queste sostanze rilasciate dai pastelli possono essere relativamente piccole, ma è difficile o addirittura impossibile che le sostanze abbiano una soglia al di sotto della quale il rischio non esiste più».

Ultimo aggiornamento: 16:56

