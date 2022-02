Giovedì 24 Febbraio 2022, 09:30

Un nuovo vaccino si appresta a scendere in campo nella lotta al Covid: è quello di Sanofi-Gsk. Il ritrovato è risultato efficace del 100% contro i casi gravi e il ricovero in ospedale. Ed è risultato più del 50% più efficace contro il Covid sintomatico. Il vicepresidente di Sanofi, Thomas Triomphe, ha detto che i dati sono «simili ai recenti dati clinici dei vaccini autorizzati».

Nuovo vaccino, ecco come funziona

La tecnica usata è quella della “proteica ricombinante”, come quella dell’americano Novavax, che dunque potrebbe venire incontro anche chi non si sta vaccinando perché ha dubbi sulle versioni a mRna (come Pfizer o Moderna). «E’ una tecnologia consolidata che è stata ampiamente utilizzata nei precedenti vaccini contro altre infezioni virali», inclusa l’influenza stagionale, spiega Roger Connor, capo dell’area vaccini di Gsk.

Sanofi contava di annunciare i suoi risultati entro la metà del 2021. Ma il ritardo è stato di un semestre prima per un errore di dosaggio e poi per la difficoltà a trovare persone pronte a partecipare alla ricerca e che non fossero mai state infettate da Covid.

Novavax come funziona? Somministrazione in 2 dosi a distanza di 21 giorni (e solo per over 18). La circolare

Novavax in Italia, al via le prenotazioni: chi può usarlo e come funziona

Sanofi e Gsk chiederanno l'approvazione regolamentare del loro vaccino contro il Covid-19 negli Stati Uniti e nell'Unione europea. Resisterà anche alla variante Omicon? È una variante parzialmente resistente a tutti i vaccini, compreso questo. Ma limita in parte il rischio di infezione.

Nei partecipanti che avevano ricevuto una serie primaria di un vaccino mRna o adenovirus già autorizzato, il vaccino di richiamo Sanofi-Gsk ha indotto un aumento significativo degli anticorpi neutralizzanti da 18 a 30 volte in relazione alle piattaforme vaccinali e ai gruppi di età.

I dati dello studio di efficacia Vat08 hanno mostrato che due dosi del vaccino Sanofi-Gsk hanno generato un'efficacia del 57,9% contro qualsiasi malattia sintomatica Covid-19 e ha fornito una protezione del 100% contro malattie gravi e ricoveri e un'efficacia del 75% contro malattie da moderate a gravi. I primi dati indicano un'efficacia del 77% contro qualsiasi malattia sintomatica Covid-19 associata alla variante Delta. In entrambi gli studi, il vaccino Sanofi-Gsk è stato ben tollerato sia negli adulti più giovani sia negli più anziani.