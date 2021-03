Vaccino Moderna, Canada e Stati Uniti avviano test su bambini under 12: lo studio

Moderna, al via i test dei vaccini anti Covid sui bambini: l'obiettivo è di arruolarne 6.750 tra i sei mesi e i 12 anni compiuti. Con le prime somministrazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti coronavirus sui bambini tra 6 mesi e 12 anni è ufficialmente incominciato. Lo ha annunciato l'azienda farmaceutica in un comunicato: lo studio, condotto con il National Institutes of Health e il dipartimento della Difesa statunitensi, si svolgerà principalmente in Usa e Canada. La somministrazione della seconda dose, si apprende, avverrà a distanza di 28 giorni.

APPROFONDIMENTI GLI STUDI Vaccino Pfizer, Astrazeneca, J&J, Moderna: quali differenze? Ecco... SALUTE Takis, partita la sperimentazione del nuovo vaccino italiano REITHERA Vaccino italiano Reithera, la presentazione dei primi risultati...

Vaccini, EMA: Pfizer, Moderna e J&J efficaci contro varianti

‼️BREAKING: Cambridge based @moderna_tx has begun a study that will test its vaccine in children under age 12. It includes babies as young as 6 MONTHS.

They’ll enroll almost 7,000 children. They are already testing the vaccine in 3,000 children ages 12 to 17. #7news pic.twitter.com/8vuhr0oxCJ

— Amaka Ubaka (@AmakaUbakaTV) March 16, 2021