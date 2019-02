Menopausa, l'agopuntura valida alternativa alla terapia ormonale

Menopausa, l'agopuntura si è rivelata una valida alternativa alla terapia ormonale contro i sintomi: aiuta a ridurne l'entità in sole cinque settimane, diminuendo le vampate, la sudorazione diurna e notturna, gli sbalzi dell'umore, il senso di fatica e i disturbi del sonno e fisici tipici della menopausa.



Lo suggerisce una sperimentazione su 70 donne pubblicata sulla rivista BMJ OPEN e condotta da Kamma Sundgaard Lund, dell'Università di Copenaghen.ù Gli esperti hanno diviso il campione di donne in due gruppi, uno dei quali si è sottoposto per cinque settimane a una breve seduta settimanale di agopuntura praticata da medici con almeno 14 anni di esperienza nel settore. Le donne dovevano riportare i propri sintomi sin dalla prima settimana di trattamento e poi periodicamente fino alla 21/ima settimana dalla fine del trattamento. L'80% delle donne trattate ha dichiarato che l'agopuntura le ha aiutate: significative differenze sono state riscontrate dalle donne relativamente ai sintomi più comuni (dalle vampate alla sudorazione eccessiva, dai disturbi del sonno ai problemi di pelle e capelli).





Crediamo che l'intervento con agopuntura sia più rilevante per donne che fanno esperienza di sintomi della menopausa da moderati a gravi - scrivono gli autori -. L'agopuntura è un'opzione realistica contro i sintomi della menopausa per donne che non possono o non desiderano assumere la terapia ormonale sostitutiva

