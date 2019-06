Meditare per 15 minuti al giorno è come prendersi 24 ore di vacanza

Solamente 15 minuti di meditazione al giorno hanno lo stesso effetto di un giorno di vacanza sul fronte delle emozioni positive (ad esempio gratitudine) suscitate e del benessere psicofisico ottenuto, anche per un principiante che non ha esperienza nella tecnica del meditare. Lo rivela uno studio condotto da Christopher May dell'Università di Groningen e pubblicato su The Journal of Positive Psychology.



Già in passato altri studi avevano dimostrato che in termini di riduzione dello stress e aumento del buon umore la meditazione ha gli stessi effetti di una breve vacanza. In questo studio sono stati coinvolti 40 giovani adulti cui è stato dato un cd per meditare per 15 minuti al giorno per alcune settimane non consecutive. Inoltre gli autori hanno tracciato in maniera sistematica tutte le volte che i partecipanti erano in pausa dai loro normali obblighi quotidiani di lavoro e altro. In questo modo i ricercatori hanno misurato l'impatto relative di vacanza e meditazione su condizioni quali le emozioni positive o negative provate, il benessere psicofisico, lo stato di calma inteso anche come la capacità di ascoltare se stessi e il mondo intorno (ad esempio fermarsi sul cinguettio di un uccello o sul ticchettio di un orologio in una stanza o ancora sul rumore di un auto che passa).

Abbiamo visto che appena 15 minuti di meditazione sono associati con effetti simili a quelli suscitati da un giorno di vacanza

: maggiore consapevolezza di sé e del proprio ambiente, emozioni positive, e relax, ha spiegato May

