Maratona Telethon sulle reti RAI: l'iniziativa per dar voce alle famiglie che affrontano malattie genetiche rare

Torna il tradizionale appuntamento con la maratona televisiva della FondazioneTelethon sulle reti RAI per rispondere presente all’appello dei malati e delle loro famiglie. Dal 14 al 21 dicembre si terrà la trentesima edizione della maratona nata da una partnership con la Rai per dare voce ai bambini e alle famiglie che si trovano ad affrontare una malattia genetica rara. L'iniziativa è nata anche per portare direttamente nelle case degli italiani l’impegno di Telethon nella ricerca scientifica a trent’anni dalla sua nascita.

Telethon, malattie rare: il 15,21 e 22 dicembre cuori di cioccolato in tremila piazze

Sabato 14 dicembre, in prima serata su Rai1, Antonella Clerici condurrà “Festa di Natale”, la serata interamente dedicata a Fondazione Telethon in apertura della settimana della maratona che sarà chiusa il 21 dicembre da una puntata speciale de I Soliti Ignoti condotta da Amadeus. Nella cornice dell’Auditorium della Rai, gente comune e ospiti famosi si alterneranno sul palco per raccontare le storie di Fondazione Telethon.

