Mani robotiche stampate in 3D giocano a “carta, forbici e sasso”

Mani robotiche stampate in 3D, che funzionano con un'interfaccia uomo-macchina computerizzata, dimostrano la loro abilità giocando alla morra cinese, passando con facilità a piegarsi per mimare sasso, carta e forbici. Sono più economiche e leggere dei modelli in metallo ottenuti finora. Descritte sulla rivista Science Robotics, sono state messe a punto dal gruppo dell'Università giapponese di Hiroshima coordinato da Toshio Tsuji.



Chi la indossa, rileva Tsuji, deve solo immaginare di muovere la mano e la protesi robotica si piega automaticamente grazie al computer. In pratica, aggiunge,

la mano robotica diventa una parte del corpo che si può controllare come si vuole

. Il sistema funziona grazie agli elettrodi integrati nell'apparecchiatura, che attraverso la pelle misurano i segnali elettrici che viaggiano attraverso i nervi. Una volta intercettati, i segnali vengono inviati al computer, che impiega solo 5 millesimi di secondo per interpretarli e decidere quale movimento dovrà fare la mano.



A questo punto il computer spedisce i comandi ai piccoli motori presenti nella protesi robotica. Il computer riesce a gestire i movimenti della mano grazie a una rete neurale che è stata addestrata per imparare tutti i movimenti possibili di ciascuna delle 5 dita e combinarli in diversi modelli per trasformarli nei segni di 'forbici', 'sasso' e 'roccia', ma anche per afferrare una bottiglia o controllare la forza usata per stringere la mano di una persona.

Questa - spiega Tsuji - è una delle caratteristiche distintive del progetto. La macchina può imparare semplici movimenti di base e quindi combinarli per produrre movimenti complicati

. Il sistema è stato sperimentato su 7 pazienti del Centro di riabilitazione robotica dell'Istituto Hyogo di Kobe ai quali è stato chiesto di eseguire una varietà di movimenti, dal raccogliere oggetti a stringere il pugno. La mano robotica ha eseguito i movimenti semplici con un'accuratezza superiore al 95% e i movimenti complicati con un'accuratezza del 93%.

