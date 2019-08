Insolito aumento di malattie rare nel Pistoiese: l'Asl avvia indagine, scattano interviste ai residenti

Mistero nel Pistoiese, in Toscana, dove l'Asl Toscana Centro ha avviato un'indagine epidemiologica nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), dopo la segnalazione di un aumento dei casi di malattie rare da parte dei medici di famiglia del territorio.

«Anche se ricerche scientifiche condotte a livello internazionale non hanno identificato chiari fattori di rischio per queste patologie - precisa la Asl -, il manifestarsi di un numero elevato di questi casi, in piccole aree geografiche, impone di verificare se nelle storie personali e familiari ricorrono fattori a comune, con particolare riferimento a sostanze inquinanti ambientali o a specifiche abitudini di vita».

La frazione maggiormente interessata all'indagine sarà Casalguidi. L'indagine sarà condotta nei confronti di tutti quei pazienti, già identificati, che sono affetti da queste patologie, o i loro familiari e avverrà principalmente attraverso gli incontri con i medici e il personale sanitario specializzato dell'Azienda: saranno effettuate delle interviste per raccogliere informazioni dettagliate sulla storia di salute, di lavoro, dei luoghi di residenza e di quelli più frequentati, delle abitudini di vita e nel tempo libero e se necessario condotti anche eventuali studi analitici. Le interviste, che comunque coinvolgeranno un target limitato della popolazione residente, si svolgeranno direttamente al domicilio dei pazienti o negli ambulatori dei loro medici curanti.

