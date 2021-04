Malaria, in arrivo un vaccino efficace al 77% contro l'infezione

Oxford sta producendo un vaccino contro la malaria efficace al 77% nei bambini fino a 17 mesi. Si tratta del primo vaccino antimalarico che supera la soglia di efficacia del 75 percento. Al vaccino sta lavorando un team di ricerca internazionale dello Jenner Institute dell'Università di Oxford, in collaborazione con tre università e una casa farmaceutica. Dopo il successo della fase precedente, svoltasi nel 2019, gli scienziati stanno già progettando uno studio di Fase 3 che coinvolgerà circa 5 mila bambini africani fino a 3 anni.

APPROFONDIMENTI IL CONSIGLIO Covid, l'Oms boccia l'idrossiclorichina: «Non serve per... ASIA India, lo strano caso: argina la pandemìa, ma assume 5.000... LA RICERCA Covid, nei Paesi ricchi si muore di più? Nuovi studi spiegano... CINA «Vaccino cinese Sinovac poco efficace», Pechino ammette:... ROMA Vaccino Johnson&Johnson, prime somministrazione al drive-in...

Good news - a new #malaria vaccine, R21, shows promise in an area where malaria transmission is highly seasonal; larger studies will tell more. Meanwhile RTS,S vaccine has reached 650k+ children so far, where malaria occurs throughout the whole year. https://t.co/u7ziMmJhHi

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 25, 2021