Longevità, dipende meno del 10% dai geni degli antenati

Gli antenati avrebbero poco a che fare con la nostra longevità: in una percentuale forse - secondo un nuovo studio Usa - addirittura inferiore al 10%. Ad influire quindi con decisione sarebbero invece: stili di vita, ambiente naturale, scelta dei propri compagni di vita, dieta, movimento e così via. A sostenerlo è il più vasto tentativo di analisi sull' influenza della genetica in termini di durata di vita mai condotto: i dati provengono da circa 439 milioni di individui, che hanno utilizzato l'azienda di analisi genetiche Ancestry per risalire ai loro antenati.



Una joint-venture tra gli esperti di statistica di Ancestry e di Calico Life Sciences (azienda creata da Google) ha sezionato gli alberi genealogici di questi 400 milioni di individui, risalendo indietro generazioni, e includendo date di nascita, di morte, luoghi e legami familiari. L' influenza della genetica in comune sulla longevità individuale è quindi stata confrontata con l' influenza sulla durata della vita tra non consanguinei: ad esempio tra sposi e persino tra cognati. «Siamo riusciti a analizzare non solo famiglie attraverso generazioni e generazioni, ma ancor più importante i dati genetici dei parenti non consanguinei», ha osservato lo scienziato della Calico, Cathy Ball.



I risultati indicano quindi che la longevità risulta a livello generale collegata al patrimonio genetico comune per meno del 10%. Se si includono i dati anche dei parenti non-consanguinei, l'influenza del Dna in comune scende addirittura al 7%. Al contrario, la durata delle vita media appare più simile tra sposi che vivono insieme una vita e tra cognati. Un dato sorprendente che secondo gli autori del rapporto, potrebbe dipendere dai cosiddetti 'accoppiamenti selettivì. Ossia alla tendenza tra fratelli e sorelle ad 'accoppiarsì con partner dello stesso 'fenotipò: ossia di etnia , gusti, cultura, abitudini di vita, simili. Il rapporto pubblicato sulla rivista specializzata 'Genetics' spiega nel dettaglio che l'influenza dei geni in comune appare più marcata solo tra fratelli, sorelle e cugini di primo grado e dello stesso sesso: in questi casi il Dna comune può influire per il 20% sulla durata della vita. Ma questa influenza scende al 15% tra fratelli, sorelle e cugini di primo grado di sesso opposto.

