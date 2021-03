25 Marzo 2021

Le donne di mezza età sarebbero maggiormente affette dai sintomi del cosiddetto "long Covid". È quanto emerge da due nuovi studi condotti dalle università di Leicester e Glasgow. Secondo i dati, oltre il 70 per cento dei pazienti ospedalizzati non avevano completamente recuperato a cinque mesi dalla malattia, mostrando sintomi quali ansia, mancanza di respiro, fatica e dolori muscolari, confusione e difficoltà di concentrazione. Le donne tra i 40 e i 60 anni sembrano essere maggiormente colpite dai sintomi di lungo periodo, risultando essere sette volte maggiormente colpite degli uomini di età analoga. Lo studio, guidato dall'Università di Leicester, che deve ancora essere sottoposto a revisione paritaria, ha seguito più di 1.000 pazienti che erano stati ricoverati in ospedale con Covid-19 nel Regno Unito l'anno scorso. Lo studio ha poi rilevato che le donne sotto i 50 anni avevano una probabilità sette volte maggiore di essere più senza fiato e il doppio delle probabilità di riportare una stanchezza maggiore rispetto agli uomini della stessa età, fin sette mesi dopo il trattamento ospedaliero.

DIVERSA RISPOSTA IMMUNITARIA

Il dottor Rachael Evans, professore associato presso l'Università di Leicester e consulente presso gli ospedali di Leicester, ha affermato che «gran parte dell'ampia varietà di problemi persistenti non è stata spiegata dalla gravità della malattia acuta, spesso caratterizzata da danni ai polmoni. Ciò suggerisce che potrebbero essere in gioco altri fattori sottostanti», ha aggiunto. L'autore dello studio, il dottor Nazir Lone, consulente in terapia intensiva presso la Royal Infirmary di Edimburgo, ha detto che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le donne abbiano «una risposta immunitaria diversa rispetto agli uomini». Lo studio PHOSP-Covid ha anche scoperto che la maggior parte delle persone con sintomi gravi, anche dopo un lungo decorso in ospedale, aveva livelli più alti del normale di una sostanza chimica chiamata CRP, che è collegata all'infiammazione.

White women middle-aged with at least two long term health conditions tend to experience more persistent symptoms, our study finds. #COVID19 #LongCovid Read more: https://t.co/ciX9UJLnXM pic.twitter.com/PRQ6ulzesM — PHOSP-COVID study (@PHOSP_COVID) March 24, 2021

Questo è presente anche nelle donne di mezza età, che sono inclini a condizioni autoimmuni in cui il corpo attacca le proprie cellule e organi sani. «Ciò potrebbe spiegare perché la sindrome post-Covid sembra essere più prevalente in questo gruppo, ma sono necessarie ulteriori indagini per comprendere appieno i processi», ha detto la prof. Louise Wain. I ricercatori sono stati anche in grado di identificare quattro diversi gruppi o "cluster" di persone in base ai loro problemi di salute mentale e fisica dopo Covid, con un gruppo che mostrava problemi particolari: tendevano ad essere più anziani e maschi. «L'evidenza di diversi 'cluster' di recupero e infiammazione in corso, è davvero importante per guidare il modo in cui conduciamo ulteriori ricerche sui meccanismi biologici sottostanti che guidano il lungo Covid», ha detto il prof. Wain.