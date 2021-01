La Lombardia contro Gimbe: «Sono il 21,1% e non il 51% le dosi destinate al personale non sanitario»

La Lombardia ha "corretto" i dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe sull'andamento della campagna vaccinale anti Covid. Una ricostruzione - quella fornita dal report - che secondo la Regione guidata da Attilio Fontana non è coerente con l'attività realmente svolta sul territorio. Questa mattina, infatti, la Fondazione Gimbe aveva fatto sapere che il personale non sanitario che lavora negli ospedali avrebbe beneficiato «di quasi un quarto delle dosi finora somministrate con enormi differenze regionali che in alcuni casi superano il 30%, come in Provincia Autonoma di Bolzano 34%, Liguria 39% e Lombardia 51%». Un dato che - a livello regionale - è stato smentito in serata dalla Lombardia: la percentuale è infatti del 21,1%. Infatti in Lombardia «ad oggi oltre 24.000 su 320.000 soggetti hanno completato il ciclo vaccinale con il secondo richiamo», fa sapere in una nota la Regione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Lombardia, quei 23 giorni di lockdown che la regione poteva evitare:... ROMA Richiamo vaccino Covid 19 per personale medico allo Spallanzani (foto... POLITICA Lombardia zona rossa, bagarre in Regione: il consigliere si...

Zona rossa, solo così scendono i contagi: ma se scatta in tempo. Il "giallo" vero amico del Covid

Che poi prosegue sottolineando come sul territorio siano stati somministrati «oltre 256.000 vaccini anti Covid. Di questi, la stragrande maggioranza, più di 172.000 (67,2%) sono stati somministrati ad operatori sanitari di strutture pubbliche, private, Medici di Medicina Generale (Mmg), Pediatri di libera scelta e liberi professionisti, 30.000 (11,7%) a ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie e 54.000 (21,1%) a operatori non sanitari (personale che opera nelle Aziende ospedaliere pubbliche, private, Enti e strutture accreditate o autorizzate nell'ambito del Servizio Sanitario regionale)». Si tratta quindi di dati che includono il personale sanitario della Lombardia «nelle categorie indicate dalla struttura commissariale, per la prima fase della campagna», conclude la nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA