Litigare in famiglia incide sulla salute più dei rapporti tesi con il partner

Il clima e le relazioni in famiglia possono influenzare la salute più del rapporto con il partner. Legami tesi con genitori, fratelli o membri di una famiglia allargata possono essere più dannosi degli alti e bassi della vita di coppia. Lo rileva una ricerca del Southwestern Medical Center, pubblicata sul Journal of Family Psychology.

Abbiamo scoperto - evidenzia Sarah B. Woods, autrice principale dello studio - che il clima emotivo familiare ha avuto un grande effetto sulla salute generale, incluso lo sviluppo o il peggioramento di condizioni croniche come ictus e mal di testa nel corso di un periodo di 20 anni nell'ambito della mezza età. Contrariamente alle ricerche precedenti, che hanno scoperto che le relazioni intime avevano un forte effetto sulla salute fisica, non abbiamo ottenuto gli stessi risultati

I ricercatori hanno utilizzato i dati di 2.802 partecipanti al Midlife Development in the U.S., un sondaggio che includeva un campione a livello nazionale di adulti dal 1995 al 2014. Sono stati raccolti tre cicli di dati: dal 1995 al 1996, dal 2004 al 2006 e dal 2013 al 2014. Il sondaggio ha posto domande sulle tensioni e sul sostegno ricevuto in famiglia, così come nel rapporto di coppia. La salute è stata misurata utilizzando il numero totale di condizioni croniche, come ictus, mal di testa e problemi di stomaco, sperimentate nei 12 mesi precedenti a ciascuno dei tre momenti di raccolta dei dati. Dall'analisi è emerso che la tensione nelle relazioni familiari era associata a un maggior numero di condizioni croniche 10 anni dopo, durante il secondo e il terzo ciclo di rilevazioni.



Al contrario, non sono stati osservati effetti significativi delle relazioni di coppia sulla salute.

Siamo rimasti sinceramente sbalorditi -

aggiunge Woods - Ma lei e gli altri autori dello studio teorizzano che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che tali rapporti si possono interrompere, mentre con i familiari i rapporti sono per sempre

