Lunedì 16 Maggio 2022, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 16:50

La giornalista del Tg1 e il collega con la flatulenza, dall'aria condizionata ai problemi di igiene: le liti in ufficio (e come difendersi). Ne abbiamo parlato con Veronica Cursi e l'avvocato Yuri Picciotti. In studio Cristiano Sala.