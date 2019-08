Le fake news contribuiscono a creare falsi ricordi, soprattutto per gli argomenti politici

Le fake news in una campagna elettorale o in occasione di un referendum possono portare a creare falsi ricordi. Questo accade in particolare agli elettori dopo aver visto storie inventate, specialmente se sono in linea con il loro orientamento politico. Lo rileva una ricerca guidata dallo University College Cork, pubblicata su Psychological Science. Lo studio è stato condotto nella settimana precedente il referendum del 2018 sulla legalizzazione dell'aborto in Irlanda, ma i ricercatori suggeriscono che le notizie false potrebbero avere effetti simili in altri contesti politici.

In contesti politici ad alto tasso di emotività come le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2020 - spiega Gillian Murphy, autrice principale dello studio - gli elettori potrebbero 'ricordare' notizie interamente inventate. In particolare, è probabile che 'ricordino' gli scandali che si riflettono negativamente sul candidato avversario

. I ricercatori hanno reclutato 3.140 elettori online, presentando loro sei notizie, due delle quali erano storie inventate che riguardavano attivisti per il si e per il no, descrivendone comportamenti illegali o provocatori. Dopo aver letto ogni storia, ai partecipanti è stato chiesto se se avessero ricordi specifici.



Tutti sono poi stati informati che alcune delle storie erano state fabbricate ad arte e sono stati invitati a identificare una delle notizie che ritenevano false. Alla fine, hanno completato un test cognitivo. Quasi la metà degli intervistati ha segnalato di ricordare almeno uno degli eventi inventati; molti con ricchi dettagli. Le persone a favore della legalizzazione dell'aborto avevano maggiori probabilità di ricordare una falsità nei confronti degli oppositori del referendum, quelle contro una sui sostenitori. Molti non sono riusciti a riconsiderare i ricordi anche dopo aver appreso che alcune delle informazioni potevano essere fittizie. E diversi hanno raccontato dettagli che le false notizie non includevano.

