Il lavaggio del cervello esiste davvero, liquido cerebrospinale ogni notte al posto del sangue

Una ricerca, pubblicata su Science, fa notare, per la prima volta, come il liquido cerebriospinale del cervello arrivi a pulsare durante il sonno. Il lavaggio del cervello esiste, quindi, e avviene ogni notte. A dirlo sono i ricercatori della Boston University che hanno notato come, mentre si dorme, il sangue presente nel cervello lascia spazio, appunto, al liquido cerebrospinale, una sostanza incolore che circonda il cervello e il midollo spinale e che autoregola la presenza del sangue proprio nell'encefalo.

A new study suggests deep stages of sleep may give the brain a chance to wash itself free of potentially toxic substances. https://t.co/JB6vz7qEY9 pic.twitter.com/1FkanPCygJ

— WebMD (@WebMD) November 2, 2019