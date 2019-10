La ginnastica prima di colazione brucia il doppio dei grassi

Fare esercizio fisico alla mattina, a stomaco vuoto dalla sera precedente - invece che dopo colazione - fa bruciare più grassi e migliora la risposta all' insulina tenendo gli zuccheri sotto controllo. È quanto emerge da un nuovo, piccolo studio che spezza decisamente una lancia in favore della ginnastica prima del breakfast: il dibattito tra gli esperti - colazione sì o colazione no - continua infatti da anni.



Ora, l'indagine pubblicata sul "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism", ha osservato un forte differenza tra i 30 volontari obesi, seguiti per quasi due mesi, che avevano mangiato o meno prima di andare ad allenarsi in bicicletta. Chi aveva affrontato l'esercizio fisco a stomaco vuoto ha bruciato esattamente il doppio dei grassi degli altri volontari con la pancia piena. I due gruppi hanno seguito la stessa dieta, la stessa intensità di attività e così via. Unica differenza è stata che la metà dei soggetti hanno fatto colazione e gli altri l'hanno saltata.



I ricercatori hanno rilevato inoltre un miglior controllo degli zuccheri nel sangue di chi si esercitava a stomaco vuoto. Quanto al peso, il dimagrimento tra gli appartenenti a ognuno dei due gruppi è risultato uguale: "proprio questo - sostengono gli autori - dimostra il positivo, e profondo effetto sulla salute del digiuno". In quanto a fronte di una identica perdita di peso, chi aveva saltato la colazione ha comunque a bruciato il doppio di grassi. La ricerca è stata realizzata in collaborazione dalle università di Birmingham e di Bath.

