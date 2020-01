Influenza, vicino il vaccino universale. «Protezione su 6 ceppi, inutile la profilassi ogni anno»

Influenza, novità importanti sul fronte del vaccino . «Molti degli attuali vaccini non sfruttano la proteina Na, che sta diventando un antigene sempre più importante nella ricerca dei vaccini anti-influenzale», afferma Gilbert Gonzalez, ricercatore della Georgia State University. È più vicino, infatti, l'arrivo di un vaccino universale contro l'influenza: combinando le due maggiori proteine (M2 ed Na) del virus, i ricercatorisono riusciti infatti a garantire uno scudo protettivo di lunga durata nei topi contro 6 ceppi virali, come spiegano sulla rivista Advanced Healthcare Materials.

A novel nanoparticle vaccine that combines two major influenza proteins is effective in providing broad, long-lasting protection against influenza virus in mice according to a study by the Institute for Biomedical Sciences at Georgia State University. https://t.co/nRfBCivn86

