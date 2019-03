Il matrimonio di successo? Lo rivelano i geni

Matrimonio di successo? Dipende anche dai geni: infatti, uno studio pubblicato sulla rivista

Plos One

ha svelato per la prima volta che 'variazioni' (mutazioni) in un particolare gene (quello dell'ormone dell'affetto e del legame madre-figlio, l'ossitocina) sono legate a maggiore soddisfazione e sicurezza della coppia.



Lo studio è stato condotto presso la Yale School of Public Health ed ha coinvolto 178 coppie di coniugi dai 37 ai 90 anni di età. Il gene dell'ossitocina è molto studiato in quanto l'ormone è essenziale per generare l'attaccamento della mamma al proprio bebè e anche nell'allattamento. Studi hanno dimostrato che certe mutazioni del gene sono collegate a tratti positivi della personalità, come l'essere socievoli, sicuri ed empatici verso il prossimo. In particolare in questo studio è stato analizzato il Dna delle coppie (da campioni di saliva) e i coniugi hanno riempito questionari per quantificare la propria soddisfazione nel matrimonio.



Ebbene, si è visto che coloro che nel proprio Dna sono portatori della variante

OXTR rs53576

del gene, tendono ad essere più soddisfatti del proprio matrimonio. Basta anche che solo uno dei coniugi possegga detta variante per fare la differenza in termini di soddisfazione. I ricercatori Usa stimano che un 4% del livello di soddisfazione del matrimonio sia deciso proprio da questo gene per l'ossitocina, una percentuale piccola ma significativa. In futuro simili test genetici potrebbero divenire predittivi del successo di un matrimonio, concludono gli esperti, ma più ancora questi tratti genetici potranno essere studiati anche in relazione alle esperienze di vita e dei rapporti delle persone sin dall'infanzia.

