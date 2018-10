I ricchi non vivono molto più dei poveri, solo 2,4 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è vero, come si tende a pensare, che i ricchi vivano molto più dei poveri. A sfatare il falso mito ci ha pensato uno studio dell'università di Copenhagen pubblicato sulla rivista Pnas, secondo cui la differenza di longevità è di circa due anni e mezzo. Gli autori hanno analizzato l'aspettativa di vita a 40 anni e le entrate dell'intera popolazione danese tra il 1983 e il 2013, applicando, a differenza di altri studi simili, un algoritmo che tiene conto delle possibilità di cambiamento di status durante la vita, con i ricchi che diventano poveri e viceversa.Con questo accorgimento l'aspettativa per un uomo di 40 anni è risultata 77,6 anni se ne nel gruppo a più alto reddito, e di 75,2 in quello a più basso. Per le donne la differenza è risultata ancora minore, 2,2 anni. Studi precedenti, rilevano gli autori, hanno trovato differenze quasi doppie, ma senza tenere conto della “mobilità”. «Lo studio - scrivono gli autori - ha anche dimostrato che negli ultimi trenta anni la differenza è aumentata, nonostante la Danimarca sia famosa per un ottimo sistema di welfare, che in teoria maschera le differenze di ceto».