I danni del fumo si trasmettono di generazione in generazione

Martedì 1 Febbraio 2022, 12:08

I danni del fumo sono numerosi e questa è cosa nota a tutti. Eppure milioni di persone nel mondo continuano imperterrite a farsi abbindolare dal fascino (se mai esiste) della sigaretta. Questo malgrado l’esistenza del cancro ai polmoni e di numerose altre patologie legate alla brutta abitudine di fumare. Le conseguenze negative non sono solo per chi fuma e per chi sta accanto ai fumatori. Uno studio suggerisce che si farebbe del male anche alle generazioni successive. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

