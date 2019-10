Gravidanza, se la madre è stressata è più probabile che nasca una femmina: la risposta sta negli embrioni

Se la gravidanza è particolarmente complicata, è probabile che il fiocco sarà rosa. Non si tratta di una credenza popolare ma la scoperta è il risultato di una ricerca realizzata dalla Columbia University e pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas). Secondo i ricercatori il fenomeno si spiegherebbe a livello embrionale: gli embrioni maschi sarebbero più sensibili allo stress ambientale, mentre quelli femminili sarebbero più resistenti. Dunque, se la gestante è particolarmente stressata, ci sono più possibilità che nasca una bambina.

LEGGI ANCHE Fecondazione eterologa in Italia a rischio dal 29 aprile: appello al ministero della Salute

Il risultato è emerso da uno studio condotto su un gruppo di 187 donne incinte, di età compresa tra i 18 ai 45 anni. Il 17% di loro soffriva di stress psicologico (ansia e depressione in particolare) e il 16% di stress fisico, con ipertensione o apporto calorico giornaliero molto elevato. La maggioranza, il 67%, si sentiva rilassato. Tutte le donne visitate durante i 9 mesi hanno poi riempito un questionario con 27 indicatori e sono state intervistate nuovamente dopo il parto. Si è osservato che le donne con stress fisico hanno avuto 4 maschi per 9 femmine nate. Ma anche le donne con stress psicologico hanno partorito 2 maschi ogni 3 femmine, un numero assai alto rispetto alla media nazionale.

LEGGI ANCHE Grecia, donna incinta grazie a embrione con tre genitori

Catherine Monk, coordinatrice della ricerca, spiega che «L'utero materno è il primo ambiente condizionante. Ha la stessa importanza di quello in cui il figlio sarà allevato in futuro». «È stato evidenziato che nelle catastrofi storiche», continua la scienziata, «come gli attentati terroristici dell'11 settembre, il numero di nati maschi è diminuito».

Ultimo aggiornamento: 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA