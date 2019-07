Gola artificiale, potrebbe ridare la voce a chi l'ha persa

Una gola artificiale indossabile potrebbe ridare la voce alle persone rimaste senza a causa di lesioni alle corde vocali: si attacca al collo, come un tatuaggio temporaneo, ed è capace di trasformare i movimenti della gola in suoni. L'apparecchio è descritto sulla rivista Acs Nano alcuni ricercatori dell'università di Pechino.



Il prototipo realizzato si basa su dei rilevatori che misurano i movimenti della pelle umana, come il battito cardiaco o le pulsazioni, e può convertirli in suoni. E' come una gola artificiale, ma sottile e simile alla pelle, fatta di grafene lavorato con il laser, grande il doppio di un'unghia del pollice. Per attaccarla alla pelle gli studiosi hanno usato dell'acqua e l'hanno collegata con degli elettrodi ad una piccola fascia sul braccio, che contiene un circuito, un microcomputer, un potente amplificatore e un decoder.



Durante la sperimentazione, quando il volontario silenziosamente imitava i movimenti delle parole con la gola, l'apparecchio li trasformava nei suoni emessi, come le parole 'Ok' e 'No. Secondo i ricercatori, in futuro, le persone mute potrebbero essere allenate a generare dei segnali con la loro gola, in modo da farli tradurre in parole a questo strumento.

