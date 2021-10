Fumo, si inizia sempre prima: in 4 casi su 100 sigaretta elettronica provata già alle elementari

Martedì 26 Ottobre 2021, 12:36

Il fumo? Si comincia presto, prestissimo. Porta d'ingresso all'uso delle sigarette tradizionali e dalle conseguenze per la salute ancora non chiare, la sigaretta elettronica spopola tra i giovanissimi, che vi si avvicinano sempre prima, in 4 casi su 100 già alle elementari.

A lanciare l'allarme, con dati Iss, è la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) che, in occasione del Congresso nazionale della Società in corso a Verona, sottolinea: prima si inizia più è difficile smettere.