Con una comunicazione ufficiale l'OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) ha voluto ribadire che “la riduzione dell'esposizione a sostanze chimiche nocive nei prodotti del tabacco riscaldati (HTP) non li rende innocui, né si traduce in una riduzione del rischio per la salute umana. Infatti, alcune tossine sono presenti a livelli elevati anche in aerosol HTP oltre ad alcune tossine supplementari che, invece, non sono rintracciabili nel fumo delle sigarette convenzionali. Le implicazioni per la salute dell'esposizione a queste ultime non sono note”.Il parere dell’OMS segue la decisione dei giorni scorsi dellaFood and Drug Administration di autorizzare la commercializzazione del " Sistema di riscaldamento del tabacco IQOS " negli Stati Uniti, con però dei limiti precisi. Nel comunicato stampa della FDA, infatti, si legge senza equivoci: “Anche con questa azione, questi prodotti non sono sicuri né ‘approvati dalla FDA’. Gli ordini di modifica dell'esposizione non consentono alla società di presentare altre dichiarazioni di rischio modificate o dichiarazioni esplicite o implicite che trasmettano o potrebbero indurre i consumatori a credere che i prodotti siano approvati dalla FDA o che la FDA ritenga che i prodotti essere sicuri per l'uso da parte dei consumatori”.Il pronunciamento dell’agenzia statunitense FDA ha confermato che il dimensionamento dei danni derivanti dall’uso dei dispositivi a tabacco riscaldato, se facciano, cioè, più o meno male delle sigarette tradizionali, non sono stati accertati, arrivando alle medesime conclusioni del nostro Istituto Superiore di Sanità. In una relazione rimasta segreta per anni, ma che la trasmissione Report ha portato alla luce, l’ISS, infatti, sostiene che i dati scientifici presentati non permettono di stabilire il potenziale di riduzione del rischio, a parità di condizioni di utilizzo, del prodotto in esame rispetto ai prodotti da combustione. A ribadirlo è la stessa sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, in una risposta a una interrogazione parlamentare, affermando, tra l'altro, che i dubbi persistono: "Sia per quello che riguarda l’impatto nei fumatori relativamente alla riduzione della mortalità e morbilità fumo correlate, sia per quanto riguarda l’impatto nei non fumatori e negli ex-fumatori relativamente alla capacità del prodotto in esame di indurre al consumo di prodotti contenenti nicotina". "Il livello di nicotina inalata attraverso aerosol (tabacco riscaldato ndr) - ha aggiunto Zampa - è maggiore a parità di dose esterna". "Nonostante le conclusione dell'ISS, le aziende produttrici ne sostengono l'uso in ottica di riduzione del danno. Allo stato attuale delle conoscenze tale approccio non può essere adottato quale strategia di salute pubblica che mira invece alla disassuefazione dal fumo e dall'utilizzo di prodotti del tabacco che contengono nicotina".Il punto nodale è che sono passati troppi pochi anni per avere degli studi epidemiologici definitivi e che le analisi dei dati sono state portate avanti sostanzialmente da chi è parte in causa, cioè i produttori dei dispositivi. Sono in molti, allora, tra i parlamentari di tutti gli schieramenti e le ongsanitarie e sociali, come Cittadinanza attiva, a domandarsicome mai il governo italiano stia continuando a proteggerelo status fiscale privilegiato del tabacco riscaldato,soprattutto in periodi di pandemia in cui è noto l'impatto che il COVID ha sui sistemi respiratori vulnerabili. Attualmente, infatti, in Italia la tassazione sul tabacco riscaldatocorrisponde soltanto ad un quarto dell'aliquota standard delle sigarette tradizionali, con un mancato guadagno dell’erario, stimato dal centro Studi Monetari e Finanziari (CASMEF) dell’università Guido Carli-Luiss, intorno ai 500.000 milioni di euro.Ma, forse, la cosa più grave è che stia passando la narrazione di un generico “meno dannoso” quando non esistono dati scientifici a comprovarlo. L’atteggiamento conservativo del Governo sembra avvallarla in maniera silente, senza una reale assunzione di responsabilità. E’ evidente che contemperare gli interessi economici che sostengono i processi produttivi di un Paese con altri supremi interessi, quale quelli della sanità pubblica, spesso non sia semplice. Il solo settore del tabacco frutta in Italia 50.000 posti di lavoro e una posizione di leadership tra i produttori europei da difendere strenuamente in periodi di crisi. Ma, ai fini della preoccupazione per la salute degli italiani, soprattutto dei giovani indotti in errore da una comunicazione lacunosa, la differenza che anche l’FDA opera tra accertata minore esposizione a sostanze dannose e impossibilità di quantificare il danno effettivo rispetto alle sigarette appare solo una questione di lana caprina e insufficiente a giustificare un così disinvolto comportamento istituzionale.