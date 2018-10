Egoisti e narcisisti, lo stesso lato oscuro li accomuna: il fattore D

Egoismo, narcisismo e persino sadismo, sembrano condividere lo stesso background psicologico, una sorta di "lato oscuro della personalità". Così sostengono gli autori di uno studio pubblicato su Psychological Review, che parlano di "Fattore-D" o Fattore Dark, il minimo comun denominatore tra diversi tratti caratteriali negativi. I ricercatori dell'Università di Copenaghen in Danimarca, insieme ai colleghi delle Università tedesche di Ulm e Coblenza-Landau, hanno analizzato oltre 2.500 persone sottoponendole a una serie di domande sulle loro tendenze comportamentali e decisionali.



Queste informazioni sono state poi mappate sui nove tratti della personalità negativi: egoismo, machiavellismo, disimpegno morale, narcisismo, prepotenza, psicopatia, sadismo, interesse personale e tendenza ad agire per dispetto a qualcuno. Dopo aver analizzato tutte le informazioni che avevano raccolto, gli investigatori hanno concluso che tutti questi tratti negativi della personalità

sono tutti espressione della stessa tendenza

spiega Ingo Zettler, autore principale dello studio, ovvero cercano il loro beneficio a scapito del bene degli altri. Non solo. Le persone con questo "Dark-Factor" è più probabile che presentino anche uno o più degli altri tratti caratteriali negativi correlati.

Per esempio - prosegue - in una data persona, il Fattore-D può manifestarsi per lo più come il narcisismo o uno degli altri tratti oscuri, o una combinazione di questi

