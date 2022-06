Dimmi quanto sei alto e ti dirò a quali malattie puoi andare incontro

Mercoledì 8 Giugno 2022, 19:53

Quanto sei alto? A seconda della tua altezza potresti essere predisposto ad alcune malattie. A dirlo è uno studio che per la prima volta considera l’altezza come un fattore di rischio per alcune patologie. Stando a un nuovo studio genetico, a seconda di quanto sei alto potresti essere più esposto al rischio di contrarre alcune delle patologie più comuni in età adulta. Stiamo parlando di malattie coronariche o disturbi circolatori. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> INFARTO, QUESTO FRUTTO RIDUCE I RISCHI DI ATTACCO IN POCHE ORE