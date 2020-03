Diabete, alcuni batteri intestinali potrebbero causare la malattia: «Disturbano ormone insulina»

Alcuni batteri intestinali potrebbero avere un ruolo nello sviluppo del diabete di tipo 2. Infatti, in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Metabolism, è emerso che nel fegato, nel sangue e nel tessuto adiposo di pazienti diabetici sono presenti batteri diversi da quelli presenti in persone senza la malattia. Lo studio è stato condotto presso l'Università di Laval in Canada ed ha coinvolto 40 soggetti obesi operati con chirurgia bariatrica, 20 dei quali erano anche diabetici.

LEGGI ANCHE Coronavirus, malati di cuore e ipertesi sono i soggetti più a rischio

Gli esperti hanno studiato campioni di tessuto adiposo, di fegato e sangue dei 40 pazienti ed hanno visto che gli obesi che soffrivano anche di diabete presentavano maggiori quantità di alcuni specifici batteri in sangue e tessuti adiposo ed epatico, non presenti negli obesi senza diabete. Secondo gli esperti si tratta di batteri intestinali "sfuggiti" passando attraverso la parete intestinale che in molti obesi è eccessivamente permeabile. «La nostra ipotesi - spiegano gli autori del lavoro - è che batteri viventi e frammenti batterici attraversino la parete dell'intestino e inducano processi infiammatori che finiscono per disturbare il corretto funzionamento dell'ormone insulina, che regola lo zucchero nel sangue».

LEGGI ANCHE Obesità, va considerata come un invecchiamento precoce



Uno dei prossimi obiettivi, concludono gli autori, sarà vedere se certi batteri patologici presenti nei tessuti dei diabetici possano provocare la malattia anche in animali e vedere se, al contrario, batteri buoni in questi tessuti possano essere usati per prevenire la malattia. Se così fosse si potrebbe sviluppare una nuova linea di probiotici per terapie contro il diabete, concludono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA