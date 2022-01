Demenza, il panino aumenterebbe il rischio di malattie cerebrali del 44%: ecco le "carni lavorate" più pericolose. Lo studio inglese

L'alimentazione riveste un ruolo fondamentale per le persone che soffrono di malattie cerebrali. I disturbi mnemonici e cognitivi, la difficoltà nell’eseguire gesti abituali ed eventuali alterazioni del gusto e dell’olfatto o del centro che regola fame e sazietà (problematiche che possono manifestarsi in concomitanza della malattia) possono intervenire nel compromettere la capacità di alimentarsi in modo equilibrato e corretto. E per questo occuparsi della dieta del malato è fondamentale. La scoperta che arriva dall'Università di Leeds mette ora al bando anche il tanto amato panino.

Demenza, il panino aumenta il rischio malattia?

Il ricercatore capo dello studio, Huifeng Zhang, ha dichiarato: «In tutto il mondo, la prevalenza della demenza è in aumento e la dieta potrebbe svolgere un ruolo fondamentale». I dati in effetti parlano chiaro secondo Dementia UK il numero di casi di Alzheimer nel Regno Unito salirà a oltre due milioni entro il 2051. Il team di Zhang dopo accurate ricerche fatte su la dieta di 500.000 persone ha scoperto che il consumo giornaliero di 25 g di carne lavorata è associato a un aumento del rischio di demenza del 44%.

Quali sono gli alimenti più pericolosi

Questo equivale a una fetta di pancetta, il che significa che un panino con pancetta potrebbe aumentare il rischio di malattie cerebrali. Zhang ha commentato i risultati: «La nostra ricerca si aggiunge al crescente corpo di prove che collegano il consumo di carne lavorata a un aumento del rischio di una serie di malattie non trasmissibili». Altri panini che potrebbero aumentare il rischio di demenza secondo l'idea che le carni lavorate aumentino il rischio di demenza, i panini con la salsiccia, i salumi, come roast beef e tacchino così come i panini al prosciutto.

Lo studio

La ricerca eseguita sotto la supervisione delle professoresse Janet Cade e Laura Hardie, è partita analizzando i dati forniti dalla UK Biobank. Il database conteneva informazioni genetiche e sanitarie approfondite di mezzo milione di partecipanti del Regno Unito di età compresa tra 40 e 69 anni. All'interno dei dati, sono stati raccolti la frequenza con cui i partecipanti hanno consumato diversi tipi di carne dal 2006 al 2010. Sebbene lo studio non abbia valutato in modo specifico l'impatto di una dieta vegetariana o vegana sul rischio di demenza, includeva dati su coloro che non mangiavano carne rossa. Tra i partecipanti, sono emersi 2.896 casi di demenza in una media di otto anni di follow-up. In effetti, alcune persone avevano una probabilità fino a sei volte maggiore di sviluppare la demenza a causa di fattori genetici. Tuttavia, il rischio di demenza derivante dal consumo di carne lavorata era lo stesso indipendentemente dal fatto che una persona avesse o meno una predisposizione genetica a sviluppare la condizione cerebrale. Va notato che le persone che consumavano più carne lavorata tendevano anche ad essere fumatori, sovrappeso ea mangiare meno frutta e verdura.

Un passo avanti della ricerca

Zhang ci ha tenuto a precisare: «Sono necessarie ulteriori conferme, ma la direzione dell'effetto è collegata alle attuali linee guida per un'alimentazione sana che suggeriscono che un consumo inferiore di carne rossa non trasformata potrebbe essere benefico per la salute». Il professor Cade ha aggiunto: «Tutto ciò che possiamo fare per esplorare potenziali fattori di rischio per la demenza può aiutarci a ridurre i tassi di questa condizione debilitante».