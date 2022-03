Venerdì 11 Marzo 2022, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 11:50

È la combinazione della variante Delta e della Omicron del virus Sars Cov-2. L’hanno ribattezzata Deltacron e sta circolando in Europa. L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato casi in Francia, Paesi Bassi e Danimarca. Ma ha anche varcato l’oceano, a tal punto che alcuni pazienti affetti da Covid-19 sono stati trovati con questo nuovo virus mutato.

La mutazione era stata isolata a Cipro a gennaio, ma ci fu subito chi parlò di un «artefatto», con un errore di valutazione fatto in laboratorio. Invece no, esiste eccome.

Deltacron, cosa è?

Per ora, stando a un’analisi del laboratorio Helix di San Mateo, in California, che ha avviato una collaborazione con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie proprio per monitorare l’evoluzione della Covid-19 negli Usa, sono stati trovati solo due casi di Deltacron su 29.719 campioni prelevati in America. Tra questi, 20 infezioni avevano entrambe le varianti (la Delta e la Omicron) e un caso solo aveva la Delta, la Omicron e la Deltacron.

What to Know About Deltacron, the Potential New COVID Variant Combination of Delta and Omicron https://t.co/7hzB1UuEef — People (@people) March 10, 2022

Cosa significa questo? Ancora è troppo presto per dirlo, ma se dovessimo analizzare i numeri che vengono dal laboratorio Helix si potrebbe dire come sia improbabile una maggiore contagiosità di Deltacron rispetto alla Omicron. «Ci sono livello molto bassi di questo rilevamento», ha commentato Maria Van Kerkhove, epidemiologa responsabile tecnico dell’Oms per Covid-19. Gli studi sono in corso, ma a quanto pare non ci sarebbero differenze nella sintomatologia tra Deltacron e Omicron: la malattia non diventa più grave.

Quindi, se non sarà una variante preoccupante, l’Oms non darà a “Deltacron” neanche uno dei nomi delle lettere greche come invece usa fare quando la mutazione è tale da destare gli interessi del mondo scientifico.