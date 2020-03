Cuoco, che fatica! Il 47% degli chef soffre di forti stress professionali

Il 47% degli chef ha riportato almeno due o più problemi di salute nella vita lavorativa, e la relazione tra le variabili lavorative e lo stato di salute è mediata dagli alti livelli di stress professionale presenti nella popolazione dei cuochi in una percentuale tra il 13.8% e il 24.9%. Questo è il risultato dello studio su 710 cuochi italiani, promosso dalla Federazione italiana cuochi e diretto dall'Istituto per la ricerca e l'innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irib) di Cosenza, a cui ha partecipato l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, pubblicato sulla rivista Frontiers Public Health.



Lo studio, precisano i ricercatori, ha interessato 710 chef con queste caratteristiche medie: 88% maschi, età 44.4 anni, body-mass-index: 28.5, anni di lavoro 24.9, ore di lavoro settimanale 66.4. Il lavoro dello chef è uno di quelli più esposto a rischi per la salute dovuto allo stress, ma finora non c'era modo di misurare scientificamente quanto sia defatigante l'attività in cucina e gli effetti negativi della professione di cuoco. Dopo una prima fase di validazione dei test, il modello ha rilevato chegli unici due fattori associati significativamente con la presenza di alti livelli di stress e di malattie organiche a carico dell'apparato muscoloscheletrico e cardio circolatorio sono gli anni di servizio e il numero di ore di lavoro settimanali", precisa Marco Tullio Liuzza, docente di Psicometria dell'Università "Magna Graecia".



Questi dati, conclude Antonio Cerasa, ricercatore presso Cnr-Irib e coordinatore della ricerca, sono "rilevanti perché gli effetti negativi delle eccessive ore di lavoro sulla salute sono già state riportate in altre categorie lavorative come chirurghi, personale d'ambulanza, colletti bianchi, poliziotti, militari. Grazie a questa ricerca si conferma quindi che anche nella categoria degli chef superare le 60 ore di lavoro a settimana è un forte fattore predittivo di malattie organiche".

