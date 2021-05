Covid, la variante indiana ha effetti lievi sui vaccini Mrna: i risultati di uno studio italiano e statunitense

La variante indiana riduce di poco la risposta degli anticorpi neutralizzanti indotta dai vaccini a mRna. A dirlo sono due studi pubblicati a pochi giorni l'uno dall'altro: uno dell'universitá di Cambridge e l'altro dell'Emory University sul sito bioRxiv, che raccoglie le ricerche non ancora validate dalla comunità scientifica. Recentemente sono stati individuati due tipi di variante: la L452R e la E484Q, che sembrano contribuire alla capacità di eludere gli anticorpi. Il virologo Francesco Broccolo, dell'Università Bicocca di Milano, ha detto che si temeva che l'effetto combinato dei due nuovi tipi potesse essere capace di ridurre l'efficacia degli anticorpi indotti dal vaccino, «ma si è visto il loro effetto è modesto», dice il virologo.

APPROFONDIMENTI I DATI Covid Lazio, bollettino oggi 18 maggio: 348 contagi (-40). Crolla la... ABRUZZO Covid, incidenza dei casi in Abruzzo sotto quota 50: la zona bianca... DL COVID Nuovo decreto, palestre aperte dal 24 maggio: spogliatoi, distanze,... ROMA Vaccini Lazio, prenotazione per la fascia 44-47 anni da... IMMUNITÀ Vaccini, Locatelli: «Servirà la terza dose».... COVID Mascherine, il Cts boccia le FFP2 nelle scuole: «Uso prolungato... ROMA Variante indiana, Eur e Cecchignola: cordone sanitario per gli...

Nel primo studio i ricercatori di Cambridge hanno raccolto informazioni su intere sequenze del Covid con la mutazione L452R e hanno cercato altre mutazioni, identificando tre sottotipi della variante indiana con la mutazione L452R: tra tutti il sottotipo B.1.617.2, segnalato in India e altri 40 Paesi. Il risultato ha portato a identificare 33 persone vaccinate e contagiate, di età compresa fra 27 e 77 anni e per la maggior parte le infezioni erano collegate al sottotipo B.1.617.2 della variante indiana. Broccolo ha detto che i due studi hanno verificato in laboratorio l'effetto di questa variante sugli anticorpi neutralizzanti indotti dai vaccini di Pfizer e Moderna e «si è visto che c'è una riduzione modesta della loro attività». Il virologo però aggiunge che gli esperimenti sull'efficacia dei vaccini fatti soltanto sul sangue dei convalescenti o dei vaccinati «non sono sempre una buona guida per stabilire se una variante può sfuggire all'immunità. I vaccini possono causare la produzione di grandi quantità di anticorpi e quindi un calo di potenza potrebbe non essere significativo». Inoltre, il sistema immunitario nell'organismo può contare anche sulla risposta dei linfociti T, che potrebbe non risentire dell'effetto delle varianti.

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA