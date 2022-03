Mercoledì 23 Marzo 2022, 14:51

Movimenti impossibili, dolore forte alla spalla e al braccio, arto rigido. Sono i sintomi più comuni della "spalla congelata", detta anche Frozen Shoulder o capsulite adesiva: è una malattia della spalla che provoca dolore e rigidità. Si verifica nel 2% circa della popolazione. Colpisce le persone tra i 40 e i 60 anni, soprattutto donne.

È un disturbo che è aumentato durante la pandemia Covid. La spalla congelata può essere in qualche modo collegata all'infezione da coronavirus? Le conseguenze dell'infezione sono sicuramente la tempesta di citochine e un'infiammazione multisistemica.

La causa della malattia ha in genere un’origine infiammatoria, nella maggior parte dei casi, infatti, è originata da borsite, tendinite calcifica, sindrome della spalla di Milwaukee, artrite reumatoide, post mastectomia.

Potrebbe esserci una correlazione autimmune tra il Covid e la spalla congelata in soggetti predisposti a patologie autoimmmuni. Sul Journal of Shoulder and Elbow Surgery si dice che durante la pandemia, da marzo 2020 a gennaio 2021, ci sono state 847 nuove visite, di queste 232 erano per la spalla congelata. Un anno prima, c'erano state 898 consultazioni iniziali per un nuovo problema alla spalla, di queste solo 176 erano per la spalla congelata. L' aumento segna un + 39,8%. Sempre sul Journal of Shoulder and Elbow Surgery si riferisce di 12 pazienti, 8 donne e 4 uomini, con un range di età tra i 42 e i 73 annche sono stati valutati presso il CTO di Roma tra il 15 novembre e il 15 gennaio 2021 e tutti hanno accusato dolore e rigidità alla spalla sorti dopo aver contratto il Covid-19.

Nelle conclusioni dello studio si dice che la spalla congelata può essere collegata al Sars-Cov-2 e che può essere un effetto diretto o indiretto dell'infezione. Tra i comportamenti che potrebbero esporre il possibile paziente c'è anche lo stile di vita sedentario a cui sono costretti i contagiati.

