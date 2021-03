Covid, come cambiano i sintomi nei bambini: «Meno tosse e febbre, ma più mal di testa». Lo studio inglese

Meno tosse e febbre, ma più mal di testa: sono questi i sintomi più diffusi nei bambini che contraggono il Covid. Secondo lo studio React-1 dell'Imperial College di Londra, che sta per essere pubblicato sul British Medical Journal, i sintomi del coronavirus manifestati dagli adulti sono spesso molto diversi rispetto a quelli dei bambini. L'indagine ha visto lo svolgimento di oltre 150.000 tamponi al mese, da giugno a gennaio scorso, e ha coinvolto un campione di oltre un milione di persone in tutta la Gran Bretagna.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Coronavirus, tutta la famiglia contagiata, lui immune. Sul teramano... USA Molnupiravir, il farmaco (creato come antinfluenzale) riduce... SALUTE Takis, partita la sperimentazione del nuovo vaccino italiano MEDICINA/UN BLOG PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE FONDATA SULL'ESPERIENZA ​IN CORSIA E NON DETTATA DALLA VELOCITà DEI SOCIAL Medicina/Un blog per una corretta informazionefondata...

Covid, le conseguenze restano più a lungo nei bambini: dal mal di testa all'insonnia ai dolori muscolari

I sintomi

Meno sintomi di febbre, tosse e perdita di appetito e invece più mal di testa nei bambini e ragazzi tra i 5 e 17 anni che si ammalano di Covid-19, rispetto agli adulti. Negli adulti tra i 18 e 54 anni, invece, sono più frequenti dolori muscolari e perdita di appetito. I brividi sono presenti invece in tutte le età. Lo studio ha anche verificato che circa il 60% dei positivi al virus non aveva riportato alcun sintomo nella settimana precedente al tampone.

Covid, quando fare il test? I sette sintomi individuati dallo studio inglese

I dati

L'analisi fatta dopo lo studio sierologico della Uk Biobank Sars-CoV-2 Serology ha mostrato che circa 1 persona su 4 - sui cui si notano le tracce di un'infezione passata da Covid-19 - era completamente asintomatica, mentre il 40% non aveva da 1 a 3 dei sintomi classici usati per la diagnosi del Covid (febbre, tosse, perdita di gusto o olfatto). «Questi nuovi risultati - commenta il direttore del progetto Paul Elliott - indicano che molte persone con Covid non verranno mai testate, e quindi non stanno in isolamento, perchè i loro sintomi non rientrano tra quelli usati per identificare gli infetti».

Covid, con le varianti cambiano i sintomi: dal mal di testa ai brividi, le 4 spie del contagio

La variante inglese

I ricercatori hanno cercato di identificare anche i sintomi della variante inglese, più contagiosa e responsabile di oltre l'80% dei casi di gennaio in Gran Bretagna, rispetto al 16% di quelli rilevati a metà novembre. In questo lasso di tempo hanno visto che chi aveva contratto il virus con la variante inglese riportava di meno la perdita o cambiamenti in gusto o olfatto, mentre più spesso aveva tosse. Secondo lo studio, si potrebbero rilevare più casi di Covid aggiungendo ai criteri di diagnosi anche brividi, mal di testa, perdita di appetito e dolori muscolari.

Coronavirus, accelerazione dei contagi: preoccupa l'impatto delle varianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA