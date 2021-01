Covid, i nanoanticorpi bloccano il virus. «A breve sperimentazione sull'uomo»

Sviluppata una nuova terapia per bloccare i contagi da Covid: si tratta di nuovi nanoanticorpi, sviluppati lavorando su lama e alpaca, che impediscono l'ingresso del virus nelle cellule e sembrano funzionare anche sulle varianti del coronavirus. A scoprire la nuova possibile terapia sono stati i ricercatori dell'Istituto Karolinska, in Svezia, e i risultati del report sono stati pubblicati sulla rivista di divulgazione scientifica Science. «Abbiamo unito insieme dei nanoanticorpi che si legano a due diversi punti della proteina spike del coronavirus. Questa combinazione si attacca meglio rispetto ai singoli anticorpi ed è eccezionalmente efficace nel bloccare il virus, impendendogli di diffondersi tra le cellule umane», ha spiegato uno dei ricercatori, Martin Hallberg. Lo studio è partito con successo su lama e alpaca: a breve arriverà anche la sperimentazione umana.

I risultati

Le scoperte fatte finora hanno evidenziato che gli anticorpi bloccano la proteina spike, impedendole di legarsi alla cellula umana e aprire la strada al virus. Da un punto di vista terapeutico, i nanoanticorpi potrebbero addirittura funzionare meglio, perchè sono molto più piccoli e capaci di attaccarsi al virus in più punti rispetto agli anticorpi normali, oltre che più stabili e facili da produrre su larga scala, a parità di costi e benefici. «Ciò significa che il rischio che il virus diventi resistente a questa terapia è molto piccolo», ha aggiunto il professor Hallberg, parlando anche delle varianti. Per generare i nanoanticorpi dei lama e alpaca, che li producono naturalmente, sono stati vaccinati con la proteina spike del Covid. Tra i nanoanticorpi - che il loro sistema immunitario ha generato - i ricercatori hanno selezionato quelli che si attaccavano meglio, selezionandone almeno 4 che sono particolarmente resistenti. Il prossimo passo sarà possibile usarli in una terapia farmacologia a complemento del vaccino, magari per chi è già stato positivo al Covid, o forse come prevenzione per chi non può essere vaccinato o è immunodepresso.

