L'immunità al Covid potrebbe durare anni, addirittura decenni. Lo sostiene uno studio, rilanciato sull'edizione online del New York Times, che però non è stato ancora pubblicato su nessuna rivista scientifica e manca quindi della valutazione da parte della comunità degli studiosi. Secondo il sito del quotidiano americano si tratta comunque del più lungo e completo studio mai condotto sulla memoria immunitaria del coronavirus.

THE GOOD NEWS: Immunity to the coronavirus might last years, maybe even decades, according to a new study — the most hopeful look yet at this issue. 1/xhttps://t.co/ntTmKxKjbm

— Apoorva Mandavilli (@apoorva_nyc) November 17, 2020