Covid, i guariti dal virus generano anticorpi per il resto della vita: ecco lo studio spagnolo

Uno studio spagnolo ha dimostrato per la prima volta che le persone con una lieve infezione da Covid generano un tipo di cellula immunitaria in grado di produrre anticorpi contro il coronavirus per il resto della loro vita. Una delle osservazioni ha indicato che nelle persone infette il livello di anticorpi inizia a diminuire dopo quattro mesi: bisogna ora capire se il paziente sviluppa una risposta immunitaria completa, che comprende anche la creazione di globuli bianchi in grado di ricordare ed eliminare il virus anche anni dopo il primo infezione. Diversi studi hanno dimostrato che le persone infette e coloro che sono vaccinati generano una risposta immunitaria cellulare che li protegge dalle reinfezioni.

Ottime notizie

Il nuovo studio, pubblicato su Nature, porta ottime notizie: i ricercatori hanno analizzato 77 pazienti che avevano una malattia lieve o moderata di Covid-19. Nella maggior parte di essi, hanno visto che gli anticorpi diminuiscono bruscamente dopo quattro mesi, ma poi la riduzione è più lenta e queste molecole sono ancora presenti nel flusso sanguigno fino a 11 mesi dopo l'infezione. Questa ricerca è stata la prima ad analizzare la presenza di plasmacellule a vita lunga nel midollo osseo. Questi tipi di cellule vengono generate quando un agente patogeno entra nel corpo in modo che possano ricordare diverse caratteristiche di esso. Nel caso del Covid si tratta, ad esempio, della proteina Spike che il virus utilizza per infettare le cellule umane. Dopo l'infezione, queste cellule immunitarie viaggiano verso il midollo osseo e vi rimangono in uno stato latente. Se il virus ricompare, le cellule ritornano nel flusso sanguigno e iniziano a produrre di nuovo anticorpi contro il virus: la ricerca mostra che la stragrande maggioranza dei pazienti a cui è stato possibile prelevare il midollo osseo, cioè 15 su 18, ha generato questo tipo di cellule immunitarie.

«Le plasmacellule possono durare a vita»

Ali Ellebedy , immunologo della University of Washington School of Medicine e autore principale dello studio, sottolinea: «Le plasmacellule a vita lunga possono durare una vita». La presenza di anticorpi non significa sempre che la persona sia "immune" alla reinfezione, anche se è più probabile che ciò accada. Ellebedy spiega che se gli anticorpi prodotti dalle cellule a vita lunga non sono sufficienti, il sistema immunitario attiva le cellule B della memoria in grado di produrre ancora più anticorpi. Questo lavoro ha trovato questi tipi di cellule nei pazienti, una scoperta che coincide con studi precedenti che suggeriscono che l'immunità mediata da diversi tipi di linfociti e cellule immunitarie probabilmente dura per anni.. Questo è esattamente ciò che accade con altre infezioni. Gli anticorpi e le cellule di memoria contro la SARS, un altro coronavirus che ha ucciso 800 persone nei primi anni 2000, durano almeno 17 anni. Con il vaiolo, più di 50 anni dopo la vaccinazione, le persone conservano cellule B in grado di produrre anticorpi se il virus ricompare nel loro corpo.

E le varianti?

Una domanda che rimane senza risposta è se questi tipi di cellule del sistema immunitario saranno in grado di neutralizzare le nuove varianti che compaiono nel tempo. Tutto dipende, dice Ellebedy, da quanto cambia la sequenza genetica del virus. Precedenti studi hanno dimostrato che il sistema immunitario di chi è infetto e vaccinato si neutralizza senza problemile varianti più preoccupanti finora rilevate. Ci sono alcuni tipi di anticorpi che non riescono a neutralizzare il virus, ma il sistema immunitario non gioca mai tutto su una carta e produce sia anticorpi contro molte proteine ​​diverse del virus che cellule di memoria con le stesse capacità, quindi è molto difficile per alcune varianti potrebbe sfuggire a tutti loro e, soprattutto, far ammalare di nuovo qualcuno al punto da causare gravi problemi di salute o addirittura la morte. «È ragionevole che questo tipo di cellule fornisca un'immunità permanente», afferma Manel Juan , capo dell'immunologia presso l'Hospital Clínic de Barcelona. «Queste cellule a vita lunga sono una di quelle che aiutano l'immunità contro altre malattie a durare per molti anni», aggiunge.

Il nodo “terza dose”

E poi la domanda sulla terza dosedi vaccino: «Non è necessario, così come non sarebbe necessario vaccinare chi ha già avuto la malattia», spiega l'esperto Ellebedy «Il problema è che questa è una discussione complicata. Chi dirà alla gente di non farsi rivaccinare? Penso che, anche così, ci saranno persone che non lo faranno e grazie al monitoraggio di queste persone vedremo che probabilmente non succede nulla perché non si rivaccinano», dice. Africa González e Marcos López-Hoyos, della Società spagnola di immunologia, ritengono che sia troppo presto per pensare a una terza dose perchè è abbastanza probabile che la protezione dalla malattia sia per tutta la vita.

