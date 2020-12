Covid, gel igienizzanti: c'è chi li beve e aumentano i casi di avvelenamento

Gel, fluidi, spray a base di alcol oggi usati ovunque e da tutti per sanificare le mani e prevenire il Covid possono uccidere se ingeriti: riportato un aumento dei casi di avvelenamento con questi prodotti durante la pandemia in un'indagine pubblicata sulla rivista BMJ Evidence Based Medicine. L'analisi è firmata da Georgia Richards, della University of Oxford.

An Oxford Uni expert says more warnings are needed that hand sanitiser can kill if it's swallowed. Researcher Georgia Richards says accidental poisoning cases are on the rise and most people don't realise how dangerous the products are. #HeartNews pic.twitter.com/5tNN52skWG — Thames Valley News (@HeartThamesNews) December 2, 2020

Gli igienizzanti a base di alcol contengono il 60-95% di alcol etilico (etanolo) o il 70-95% di alcol isopropilico e possono presentarsi sotto forma di gel, liquido o schiuma. Solo in Gran Bretagna, secondo quanto riportato dal National Poisons Information Service (NPIS), i casi di avvelenamento legati a questi prodotti sono aumentati del 61% tra 2019 e 2020, passando da 155 (tra 1° gennaio e 16 settembre del 2019) a 398 nello stesso periodo del 2020.

I casi hanno riguardato non solo bambini, ma anche adulti e, addirittura, anche persone ricoverate in ospedale, ad esempio una giovane ospedalizzata per depressione e un anziano, entrambi deceduti per avvelenamento a causa di ingestione di uno di questi igienizzanti. Altri casi sono stati segnalati anche in Australia e America. Si è data giustamente tanta enfasi all'importanza dell'igiene delle mani per la prevenzione del contagio e il contenimento della pandemia, sottolinea Richards, ma non si è lavorato allo stesso modo per creare consapevolezza sui potenziali rischi di questi prodotti.

«La combinazione dell'aumentata richiesta e quindi della maggiore esposizione ai prodotti per sanificare le mani a base di alcol - conclude l'autrice - e dell'impatto negativo della pandemia sulla salute mentale, sul supporto sociale, sulla sicurezza finanziaria e sui sistemi sanitati sono causa di profonda preoccupazione».

