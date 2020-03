L'approccio a questo tipo di notizie deve essere sempre molto cauto. In particolar modo in questo periodo, dove l'emergenza Coronavirus sta stressando particolarmente la popolazione. Dal Giappone arriva un'altra promessa farmacologica per la lotta al Covid-19. E' l'antinfluenzale Avigan* (favipiravir), già usato in Cina nel trattamento di pazienti contagiati.

«Sta girando un video di un farmaco giapponese, l'Avigan. L'Aifa ha dato l'ok alla sperimentazione, e verrà sperimentato anche in Veneto, spero che da domani si possa partire». Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha scelto questa strada e lo ha annunciato in giornata proprio mentre si discuteva sull'Avigan.

Come spesso capita in queste situazioni, gli esperti si sono divisi sulla validità di questa soluzione: «Non esistono evidenze scientifiche in merito - ha chiarito all'AdnKronos Salute il virologo Roberto Burioni. Il farmaco russo, il preparato giapponese, la vitamina C, la pericolosità dell'ibuprofen, i proclami sugli Ace inibitori che i somari scrivono Eca - scriveva l'esperto - hanno una cosa in comune: sono tutte scemenze. Le novità vi arriveranno dalle autorità sanitarie, non dai social o da YouTube».

Il farmaco russo, il preparato giapponese, la vitamina C, la pericolosità dell'ibuprofen, i proclami sugli ACE inibitori che i somari scrivono ECA hanno una cosa in comune: sono tutte scemenze. Le novità vi arriveranno dalle autorità sanitarie, non dai social o da YouTube. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 21, 2020

Le autorità cinesi alcuni giorni fa sostenevano che il farmaco nipponico, sviluppato dalla Fujifilm Toyama Chemical, si è dimostrato efficace nel trattamento di pazienti contagiati dal coronavirus. Il prodotto, ha riportato il 'Guardian', sarebbe stato utilizzato con successo nel trattamento di 340 pazienti tra Wuhan e Shenzhen. I pazienti a cui è stato somministrato il farmaco sarebbero risultati negativi, in media, a 4 giorni dalla positività. L'emittente Nhk ha riferito che i pazienti non trattati, invece, avrebbero impiegato 11 giorni per arrivare allo stesso risultato. Inoltre, le radiografie avrebbero confermato miglioramenti nelle condizioni polmonari del 91% dei pazienti a cui è stato somministrato il farmaco. La percentuale scende al 62% se si considera chi non ha ricevuto Avigan. Nessun commento ufficiale, al momento, dalla Fujifilm Toyama Chemical.

Nel tardo pomeriggio del 22 marzo, è arrivato il comunicato, duro, dell'Aifa. L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ribadisce di essere «costantemente impegnata a tutelare la salute pubblica, a maggior ragione in un momento di emergenza come quello attuale» di allarme coronavirus, «dando informazioni puntuali e aggiornate sulle evidenze scientifiche. E nell'esortare a non dare credito a notizie false e a pericolose illazioni, si riserva il diritto di adire a vie legali ove opportuno». È il monito dell'ente regolatorio nazionale, che fa chiarezza sulle informazioni circolate in merito alla presunta efficacia anti-Covid dell'antivirale giapponese favipiravir (nome commerciale Avigan*). Le evidenza scientifiche sono al momento «scarse».



