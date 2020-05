Covid-19, la pandemia «durerà ancora 18-24 mesi». Studio in Minnesota spiega il perché

Coronavirus, la maggior parte degli studi internazionali sottolinea che il contagio sarà ancora molto lungo e riguarderà gran parte della popolazione mondiale. L'umanità, insomma, dovrà essere sempre più capace di convivere con l'emergenza grazie alla misura del distanziamento sociale. In partricolare, fa riflettere la previsione del Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) dell'Università del Minnesota: «La pandemia di coronavirus durerà ancora per 18-24 mesi, ovvero fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia, e un vaccino potrebbe aiutare ma non in tempi rapidi», riporta la Cnn

The coronavirus outbreak is likely to last between 18 and 24 months, University of Minnesota scientists predict. https://t.co/FvYgDYVi5N — CNBC (@CNBC) May 1, 2020

«Questa cosa non si fermerà finchè non infetta il 60-70 percento della popolazione», ha detto all'emittente Usa Mike Osterholm, direttore del CIDRAP e uno degli autori dello studio. «L'idea che finirà presto sfida la microbiologia». Da parte sua, l'epidemiologo della Harvard School of Public Health e un altro autore dello studio, Marc Lipsitch, ha sottolineato che, «sulla base delle più recenti pandemie di influenza, questa durerà probabilmente dai 18 ai 24 mesi». Un periodo, questo, durante il quale «l'immunità di gregge si sviluppa gradualmente nella popolazione». Un vaccino potrebbe aiutare, sottolinea lo studio, ma «probabilmente non sarà disponibile almeno fino ad una data imprecisata del 2021».





